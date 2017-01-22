Полозов выступит в ПАСЕ в защиту преследуемых в Крыму украинцев

Адвокат Николай Полозов 23 января заявит на Паламентской ассемблее Совета Европы (ПАСЕ) о преследовании граждан Украины в Крыму. Об этом 22 января он сообщил в своем Фейсбуке.

«Завтра в ПАСЕ буду говорить о преследовании граждан Украины, в частности, крымских татар в Крыму: Ахтем Чийгоз, Ильми Умеров, воспрепятствование работе адвокатов», – написал Полозов.

Во время визита 26 декабря 2016 года в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».