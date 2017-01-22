В комплектации бригад «скорой помощи» в Крыму не обнаружили важные препараты – СМИ

Подконтрольная Кремлю прокуратура Центрального района Симферополя выявила отсутствие в комплектации бригад Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи двух препаратов из перечня жизненно необходимых. Об этом сообщает «Новости Крыма» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Крыма.

«В комплектации отсутствует ацизол – антидот против угарного газа и антигипоксант, применяемый при кислородной недостаточности, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год», – отметило издание.

По информации «Новости Крыма», прокуратура направила представление в адрес директора Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи с требованием закупить препараты.

В Севастополе 18 января заявили о передаче городу 13-ти машин «скорой помощи».

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя ранее распорядилось заключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.