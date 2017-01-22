Экс-глава ЦРУ выступил с критикой в адрес Трампа

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан подверг резкой критике выступление президента США Дональда Трампа в штаб-квартире ЦРУ. Заявление Бреннана обнародовал бывший помощник главы ЦРУ Ник Шапиро.

В заявлении Бреннана, в частности, говорится, что выступление Трампа было «недостойным», президент занимался «самовозвеличиванием», обращаясь к сотрудникам ведомства и стоя на фоне Мемориальной стены героев ЦРУ. По словам Бреннана, Трамп должен испытывать стыд за свое выступление.

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру

ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния, в субботу 21 января. Он пообещал сотрудникам этого ведомства поддержку и содействие.

Будучи еще главой Центрального разведывательного управления Джон Бреннан призывал избранного президента США Дональда Трампа быть осторожным с Россией. По его словам, Трамп не имеет полного представления о возможностях Москвы.