Тамила Ташева в День Соборности призвала «защитить людей на оккупированных территориях»

Координатор инициативы «Крым SOS» Тамила Ташева в День Соборности Украины призвала делать все возможное для защиты людей в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом она написала в своем Фейсбуке.

«Сегодня День Соборности нашего государства! Ребята боролись за то, чтобы мы были единой и неделимой страной! Свободной и демократической! Где уважают права всех, независимо от места твоего происхождения, вероисповедания, сексуальной ориентации. Мы все разные, но мы все –граждане нашей страны. И должны уважать, любить, не забывать и делать все для возвращения и защиты людей, живущих в оккупированном Крыму и на Донбассе! Это наши земли и наши люди! С днем Соборности!» – написала Ташева.

Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Соборности подчеркнул, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является главным приоритетом украинских властей.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в День Соборности отметил, что Украина имеет шанс победить врага и занять место среди развитых демократических стран.

День Соборности Украины – государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.