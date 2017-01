В ПАСЕ обсудят уголовные преследования в Крыму – правозащитники

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа проведут 23 января мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice). Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group).

По информации правозащитной группы, среди участников обсуждения: Мустафа Джемилев, народный депутат Украины, Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа; Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы; Игорь Котелянец, брат политзаключенного Евгения Панова; Николай Полозов, российский адвокат политзаключенных Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова.

«Ольга Скрипник представит доклад КПГ о задокументированных случаях насильственных исчезновений среди гражданского населения вследствие незаконного установления контроля России в Крыму. Также она расскажет делегатам ПАСЕ о новых политически мотивированных уголовных делах, жертвами которых стали девять граждан Украины, незаконно задержанных по «делу украинских диверсантов», и известный украинский активист Владимир Балух, лишенный свободы за украинский флаг на крыше его дома», – говорится в сообщении правозащитной группы.

Во время визита 26 декабря 2016 года в аннексированный Крым уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской позволили посетить трех из 42 украинских политзаключенных. Омбудсмен смогла встретиться с тремя фигурантами «дела 26 февраля» – Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

МИД Украины неоднократно высказывал России протест из-за нарушения прав задержанных украинцев, в частности по политическим мотивам. Следственный комитет России заявил, что имеет достаточно доказательств вины граждан Украины, обвиняемых в экстремизме, диверсионной деятельности, шпионаже.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».