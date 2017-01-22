Народный депутат Украины поблагодарил СБУ за спасение своей жизни

Депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко поблагодарил Службу безопасности Украины за спасение своей жизни. Об этом 22 января он сообщил в своем Фейсбуке.

«20 января 2017 – мой второй день рождения. В этот день вечером в Киеве Службой безопасности Украины задержаны двое человек, которые планировали мое убийство. Спасибо председателю СБУ Василию Грицаку, всем тем сотрудникам контрразведки, оперативных служб, спецподразделения «Альфа», чьи имена я не имею права назвать, всем тем, кто днем и ночью работал для того, чтобы задержать опасных террористов», – написал Геращенко.

В субботу, 21 января, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ России готовили покушение на народного депутата Украины.

Он указал, что для подготовки убийства мужчины прибыли в Украину 14 декабря, сначала в Харьков, потом – в Киев, и в течение недели осуществляли разведку, в частности, изучали маршруты передвижения депутата и другую информацию.

По словам Грицака, задержанные планировали заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. Согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию, добавил чиновник. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.