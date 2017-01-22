В одной из зон отдыха Керчи неизвестные выломали мангалы – СМИ

В районе Партизанского моста в аннексированной Керчи неизвестные выломали мангалы в уголке отдыха. Об этом сообщает «Керчь ФМ».

«Уголок отдыха в районе Партизанского (моста – КР) одни керчане пытаются благоустроить, а другие наоборот – разрушить. Так на месте высадили молодые деревья. Но в то же время неизвестные выломали мангалы», – отметили в издании.

Ранее в Евпатории к Новому году обещали оснастить трамваи камерами видеонаблюдения. Как пояснял директор предприятия «Трамвайное управление им. Пятецкого» Михаил Клещенок, видеонаблюдение в транспортных средствах позволило бы значительно усилить меры безопасности, помогло бы в профилактике краж, хулиганства и вандализма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».