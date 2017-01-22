В Белогорском районе в Крыму проводят облавы на волков

В Крыму нынешней зимой активизировались волки. Об этом 22 января сообщил корреспонденту Крым.Реалии общественник из Белогорского района Прохор Буркальцев.

По его информации, 22 января в Белогорском районе Крыма в окрестностях села Богатое охотники проводили очередную облаву на волков, но найти хищников не удалось.

«Предыдущая облава была у села Русаковка, но тоже не дала никаких результатов. Ни один волк не пострадал», – рассказал Прохор Буркальцев.

По его информации, облавы начались после того, как волки загрызли около двадцати овец в Русаковке и затем около пятидесяти домашних коз в Богатом.

В прошлом году нападения волков на домашний скот произошли в селе Кирпичное и Алексеевка, также Белогорского района.

Местные жители обратились к собственнику парка львов «Тайган» Олегу Зубкову с просьбой изловить волков.

«Ко мне уже обращались жители близлежащих сел с просьбой отловить волков, но волк – очень осторожное животное, поймать их живьем очень сложно, поэтому помочь тут могут только охотники», – прокомментировал ситуацию Олег Зубков.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».