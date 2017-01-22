До конца года в Крыму планируют установить восемь водоохранных зон – СМИ

В 2017 году в аннексированном Крыму планируют установить 8-9 водоохранных зон. Об этом заявил подконтрольный Кремлю председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, сообщает «РИА Новости Крым».

Говоря о работе, которую ведомство должно выполнить в 2017 году в рамках федеральной целевой программы, пишет издание, Вайль отметил реконструкцию насосной станции №3 на Станционном водохранилище и создание проектно-сметной документации по пяти объектам.

«Проектирование берегоукреплений идет по Бахчисарайскому району, по Биюк-Карасу, по реконструкции насосной станции, которая обеспечивает восточный регион Крыма. И еще один объект по региональной программе по Красногвардейскому району. С Минсельхозом мы очень плотно работали, и есть возможность обеспечить основные бюджетообразующие предприятия Красногвардейского района поливной водой», – рассказал глава Госкомводхоза Крыма.

Кроме того, добавил он, ведомство разрабатывает концепцию по очистке воды в населенных пунктах, которые пользуются подземной водой. Документ должен быть готов к весне 2017 года. В частности, по словам Вайля, речь идет о Первомайском районе.

«Также работаем по Первомайскому району по подземным водам, получили задание разработать концепцию по очистке воды в тех населенных пунктах, которые пользуются подземной водой, и она не отвечает питьевому ГОСТу. Это кропотливая работа, связанная в основном с муниципальными образованиями. Мы сейчас этой работой начинаем заниматься и к 1 марта выдадим проект», – сказал Вайль.

Он также сообщил, что в Госкомводхозе в рамках государственного задания поддерживают в рабочем состоянии всю систему Северо-Крымского канала.

«Это наша второстепенная задача, после обеспечения водой Крыма», – констатировал глава ведомства.

В аннексированном Россией Крыму увеличивается число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение. Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова, воду в отдельные микрорайоны в городах и некоторые села подвозят цистернами.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.