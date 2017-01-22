Глава МВД Украины подтвердил, что покушение на депутата было заказано за границей

Планируемое покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко является одним из ряда преступлений, заказанных извне, для осуществления на территории Украины. Об этом министр МВД Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

«Покушение на Антона Геращенко, которое предотвратила СБУ, – элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ имеют факты и материалы расследований еще по целому ряду эпизодов, как совершенных, так и предупрежденных убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных», – написал Аваков.

Он добавил, что правоохранительные органы в настоящее время рассматривают возможность обнародования некоторых материалов о делах по «подосланным киллерам».

Ранее Антон Геращенко поблагодарил СБУ за спасение его жизни.

В субботу, 21 января, глава СБУ Василий Грицак сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ России готовили покушение на народного депутата Украины.

Он указал, что для подготовки убийства мужчины прибыли в Украину 14 декабря, сначала в Харьков, потом – в Киев, и в течение недели осуществляли разведку, в частности, изучали маршруты передвижения депутата и другую информацию.

По словам Грицака, задержанные планировали заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. Согласно перехваченным разговорам задержанных, после совершения преступления они планировали бежать в Россию, добавил чиновник. По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.