Радио Крым.Реалии: Без российского паспорта в Крыму

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, как живется на полуострове тем, кто после аннексии отказался получить паспорт России. Чтобы остаться жить у себя дома, им пришлось оформить российское разрешение на временное проживание.

С какими проблемами сталкиваются крымчане с временным видом на жительство (ВНЖ) и как Украина может помочь своим гражданам в Крыму?

На эти вопросы ответят крымчане, получившие ВНЖ, а также первый замминистра Министерства Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи и российская правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.