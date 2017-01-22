Сергей Аксенов вошел в состав высшего совета партии «Единая Россия»

Съезд российской партии «Единая Россия» 22 января утвердил новый состав своего высшего совета. В него, в частности, вошел подконтрольный Кремлю глава правительства Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщается на странице партии в Фейсбуке.

После того как переизбранный на пост председателя высшего совета «Единой России» Борис Грызлов зачитал полный список предлагаемых к избранию в совет членов, делегаты единогласно проголосовали за него.

Ранее премьер-министра России Дмитрия Медведева переизбрали на должность председателя правящей партии «Единая Россия».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».