Трамп назвал «Марши женщин» по всему миру проявлением демократии

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает право людей на выражение своего мнения во время многолюдных «Маршей женщин» в Вашингтоне и многих городах мира в первый день его пребывания в должности. Об этом он написал на своей странице в Twitter 22 января.

«Мирные протесты являются отличительной чертой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю права людей на выражение своего мнения», – заявил Трамп.

В то же время за несколько часов до того он разместил в соцсети сообщение, в котором выразил удивление акцией, раскритиковав звезд шоу-бизнеса, которые ее поддержали.

«Наблюдал за вчерашними протестами, и у меня сложилось впечатление, что выборы у нас только что прошли. Почему эти люди не голосовали? Знаменитости только ухудшают дело», – написал Трамп.

Эти заявления Трампа стали первыми с тех пор, как около одного миллиона человек, по разным данным, 21 января вышли на «Марш женщин» в Вашингтоне и других городах США, а также по всему миру. Люди таким образом выразили несогласие с некогда высказанными Трампом словами в адрес женщин, которые, как заявили инициаторы, «унижали и демонизировали» женщин и другие уязвимые слои общества.

Первые, похожие на вашингтонскую, акции протеста 21 января начались в Новой Зеландии и Австралии: несколько тысяч женщин и мужчин вышли на улицы Сиднея, Мельбурна, Веллингтона и Окленда.

Митинги проходят в 673 локациях по всему миру, в том числе в Лондоне, Праге, Дублине, Амстердаме, Париже, Сеуле, Токио и других городах.