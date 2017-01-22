Полозов в День Соборности призвал не забывать о политзаключенных украинцах в Крыму и России

Российский адвокат Николай Полозов в День Соборности Украины 22 января призвал не забивать о политзаключенных украинцах, которые находятся на территории России и в аннексированном Крыму. Об этом он написал в своем Фейсбуке.

«Поздравляю украинцев с Днем Соборности! Прошу в этот день не забывать политзаключенных граждан Украины, удерживаемых в России и Крыму», – написал адвокат.

Ранее Николай Полозов сообщил, что 23 января он выступит на Паламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с заявлением о преследовании граждан Украины в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Соборности подчеркнул, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является главным приоритетом украинских властей.

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины Петр Порошенко наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в День Соборности отметил, что Украина имеет шанс победить врага и занять место среди развитых демократических стран.