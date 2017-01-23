В Крыму хотят использовать вертолеты для транспортировки тяжело больных

В подконтрольном Кремлю Министерстве здравоохранения Крыма заявили о рассмотрении вопроса об использовании вертолетной авиации для транспортировки тяжело больных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Что касается непосредственно авиации, то в Министерстве здравоохранения мы рассматриваем возможность привлечения вертолетной авиации. Здесь сложный организационный и технический вопрос», – отметил глава Минздрава Крыма Александр Голенко.

Он добавил, что на сегодняшний день санитарная авиация в Крыму представлена специальными автомобилями.

«В случае необходимости для транспортировки тяжелых пациентов из Крыма в медицинские организации России Минздрав Крыма привлекает силы МЧС России», – подчеркнул глава крымского Минздрава.

В Севастополе 18 января заявили о передаче городу 13-ти машин «скорой помощи».

Подконтрольное Кремлю правительство Севастополя ранее распорядилосьзаключить госконтракт на строительство пяти модульных врачебных амбулаторий.

По данным российского департамента здравоохранения Севастополя, севастопольская медицина пополнится 15 крупными медицинскими объектами до 2020 года.



