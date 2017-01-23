Владимир Константинов вошел в состав генерального совета «Единой России»

Подконтрольный Кремлю глава парламента Крыма Владимир Константинов вошел в состав Генерального совета российской партии «Единая Россия». Об этом он написал в своем Фейсбуке.

По словам Константинова, вместе с ним в состав Генсовета «Единой России» вошли также депутаты Государственной Думы России Константин Бахарев и Руслан Бальбек.

«Крымчане вошли в руководящие органы партии! Так, глава Крыма Сергей Аксенов стал членом Высшего совета «Единой России», а мы с депутатами Государственной Думы Константином Бахаревым и Русланом Бальбеком вошли в состав Генерального совета партии», – написал Константинов.

Ранее премьер-министра России Дмитрия Медведева переизбрали на должность председателя правящей партии «Единая Россия».

Выборы в Госдуму России седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».