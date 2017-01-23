Франция: Амон и Вальс выходят во второй тур «праймериз» социалистов

Во Франции Бенуа Амон и Мануель Вальс вышли во второй тур «праймериз» Социалистической партии по избранию кандидата в президенты на выборах весной. Об этом сообщили в штаб-квартире социалистов 22 января, отметив, что Амон в первом туре опередил Вальса по количеству набранных голосов.

Второй тур предыдущих выборов у социалистов состоится через неделю после первого – 29 января.

Амон был уволен из правительства президента-социалиста Франсуа Олланда за критику экономической политики. Вальс в конце прошлого года объявил об отставке с поста премьера, чтобы сконцентрироваться на предвыборной кампании.

Нынешний президент-социалист Франсуа Олланд в выборах не участвует из-за низких рейтингов. В конце прошлого года опрос общественные мнения показывали, что действующего главу государства поддерживают лишь 4 процента французов.

Судя по опросам, в партии социалистов мало шансов пройти во второй тур президентских выборов. По мнению экспертов, за право занять пост президента Франции будут бороться кандидат от правоцентристов Франсуа Фийон и лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.