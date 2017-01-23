ДТП в Симферополе: погибли два человека

В Симферополе 22 января на проспекте Победы произошло ДТП в результате которого два человека погибли, один травмирован. Об этом сообщает пресс-служба российского ГИБДД в Крыму.

«Водитель автомобиля «Шевроле Авео», двигаясь по Проспекту Победы со стороны улицы Буденного в направлении улицы Луговой, по неизвестным причинам допустил выезд за пределы проезжей части вправо с последующим наездом на препятствие (бетонное ограждение)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что погибли водитель автомобиля и пассажир, второй пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на 3 декабря 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.