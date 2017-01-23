Германия должна быть готова к «турбулентным» временам в течение действия срока президента Трампа – Штайнмайер

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна должна быть готова к «турбулентным» временам в течение срока действия на посту президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал изданию Bild 22 января.

Штайнмайер заявил, что хотя Германия должна готовиться к «непредсказуемости и неопределенности» с администрацией Трампа, он все же убежден, что Берлин найдет «внимательных слушателей» в Вашингтоне, которые знают, что «даже крупные страны нуждаются в партнерах».

Канцлер Ангела Меркель, которую Трамп раскритиковал за миграционную политику, сказала, что ожидает компромиссных решений с новым президентом США в вопросах торговли, а также в военных расходах.

Заместитель канцлера Зигмар Габриэль ранее заявил, что Германия должна быть готова к тому, что Европе, возможно, придется создать новую экономическую стратегию, если Трамп будет проводить протекционистскую торговую политику.

Немецкие чиновники также обеспокоены заявлениями Трампа о НАТО как «устаревшей» структуре.