В Севастополе уволили главу департамента общественной безопасности

В Севастополе сообщают об увольнении главы департамента общественной безопасности подконтрольного Кремлю правительства города Юрия Шерстнева.

Как сообщает пресс-служба ведомства, директор департамента «покинет свой пост в связи с возникшими семейными обстоятельствами».

Юрий Шерстнев возглавлял департамент общественной безопасности Севастополя с августа 2015 года.

До этого работал в органах прокуратуры и Следственного комитета России, в том числе руководителя Волжского межрегионального природоохранного следственного управления и руководителя следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».