Сенатор Шумер планирует представить законопроект, который заблокирует возможность снятия санкций с России

Лидер сенатского меньшинства, демократ Чарльз Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил о планах представить законопроект, запрещающий президенту Дональду Трампу без согласия Конгресса отменять любые санкции в отношении России.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC 22 января.

По словам Шумера, инициатива также была поддержана коллегами-республиканцами Джоном Маккейном и Линдси Грэм.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Конгресс в конце этой недели.

Шумер, указывая о перспективах отмены санкций в отношении России из-за агрессии по отношению к Украине и вероятное вмешательство в выборы в США, заявил, что страна сейчас «в такой опасности, с которой не сталкивалась до такой степени ранее в американской истории».

Во время президентской кампании Дональд Трамп высказывал планы на более тесные отношения с Россией, давая положительную характеристику президенту Владимиру Путину.