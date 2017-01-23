В Севастополе 27 января пройдут общественные обсуждения проекта филиала военно-патриотического парка «Патриот», постройку которого в районе горы Гасфорта анонсировал лидер российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (по кличке «Хирург»).

Как сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя, общественные обсуждения по проекту филиала военно-патриотического парка «Патриот» в Балаклавском округе (зал заседаний по улица Тюкова, 42) и Орлиновском округе (большой конференц-зал, улица Новикова, 14).

В ведомстве отметили, что целью обсуждения является обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при принятии решений органами государственной власти.

Про намерение превратить земельный участок у горы Гасфорта в Севастополе в неформальный «Артек» Александр Залдостанов рассказал 14 января на выступлении при экспертной сессии по туризму в рамках Гайдаровского форума.

В начале 2014 года российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, которое специализируется на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав, однако не смогло отвоевать у байкеров землю.

В июле 2015 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя передали в аренду «Ночным волкам» землю у горы Гасфорта под строительство спортивно-патриотического центра, на который они получили грант в 12 миллионов рублей. Осенью 2016 года власти предложили передать эту землю Минобороны, чтобы открыть филиал парка «Патриот», созданного в Кубинке, под Москвой.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов («Хирург») является другом российского президента Владимира Путина.

Залдостанов входит в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за российской аннексии украинского Крыма.