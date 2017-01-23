В Никитском саду планируют сделать свободный вход для студентов 25 января

Никитский ботанический сад объявил свободный вход для учащихся крымских вузов в 25 января в День студента. Об этом сообщает пресс-служба сада.

«Мы приглашаем всех студентов 25 января с 9 до 16 часов посетить Никитский ботанический сад. Достаточно предъявить студенческий билет для того, чтобы попасть в прекрасный зимний сад, где уже распустились первые подснежники, зацвели зимоцвет, жимолость, абрикос Муме, кизил, многие растения готовятся к весеннему пробуждению», – говорится в сообщении пресс-службы.

Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь отметил, что такая акция проводится неслучайно, так как в ботсаду ежегодно проходят практику более 130 студентов из университетов соседней России.