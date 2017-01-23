Троих крымчан, осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир», этапировали из Ростова-на-Дону – активистка

Троих крымских мусульман, осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир», Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова этапировали из СИЗО-1 российского Ростова-на-Дону. Об этом сообщила 22 января координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова на своей странице в Facebook.

Еще один осужденный крымчанин, Руслан Зейтуллаев, остается в СИЗО в ожидании пересмотра дела, добавила Гончарова.

«Сегодня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону мне сообщили, что троих крымских мусульман, осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» – Нури Примова, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова увезли по этапу. Хотя украинским консулам в пятницу пришел ответ, что все на месте. В СИЗО остался только Руслан Зейтуллаев, ожидать пересмотра дела. Адвокат Эмиль Курбединов подтвердил информацию», – говорится в сообщении.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября приговор.

Согласно решению суда, севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти называли организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» приговорен к семи годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по пять лет исправительной колонии также общего режима.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Министерство иностранных дел Украины осудило организованный российскими властями «очередной судебный фарс» и потребовало от России немедленной отмены приговора.