В Феодосии хотят провести реконструкцию уличного освещения

Подконтрольный Кремлю власти Феодосии намерены провести реконструкцию уличного освещения и использовать светодиодные лампы. Соответствующий вопрос был поднят 23 января в рамках аппаратного совещания в администрации города, сообщает Крыминформ.

Глава феодосийской администрации Станислав Крысин дал протокольное распоряжение своему первому заместителю Матвею Соломатину рассмотреть вопрос до 1 марта текущего года. Соломатин в свою очередь отметил, что стоимость реконструкции составит порядка 670 млн рублей.

«Мы найдём средства на такую реконструкцию. Освещение в муниципальном округе будет, и город будет освещен светодиодными лампами», – подытожил Крысин.

В настоящее время в вечерние часы пиковой нагрузки уличное освещение в Феодосии отсутствует полностью. По данным представителя феодосийского РЭС, такая мера необходима, чтобы избежать отключений жилфонда, поскольку в вечерние часы максимального разбора электроэнергии Феодосия потребляет порядка 41,5 МВт электроэнергии при доведенном лимите в 38 МВт.

В результате подрыва ЛЭП в Херсонской области 22 ноября 2015 года энергоснабжение в Крым прекратили и возобновили после ремонта электролинии 8 декабря. 30 декабря 2015 года ЛЭП снова была повреждена. Однако, после ремонта, линия не была введена в эксплуатацию, и электроэнергия в Крым не поставляется из-за прекращения действия соответствующего договора.

Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Тем не менее, продолжаются отключения электроэнергии, в том числе, аварийные.