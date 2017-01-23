В Крыму началось 67-е судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза

В подконтрольном Кремлю Центральном районном суде Симферополя аннексированного Крыма 23 января начался 67-е судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом в Фейсбуке сообщил российский адвокат Чийгоза Николай Полозов.

По его словам, в заседании объявлен перерыв, поскольку в здании СИЗО отсутствует связь, с помощью которой осуществляется дистанционное участие Ахтема Чийгоза в судебном заседании.

«В судебном заседании по делу Ахтема Чийгоза перерыв до 14:00. Нет связи с СИЗО, а в суд его доставлять не хотят», – говорится в сообщении.

Накануне адвокаты по «делу 26 февраля» высказали предположение, что свидетельские показания стороны обвинения были сфальсифицированы во время следствия.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля 2017 года.