Адвокат: судьи дали указание назначить тюремные сроки по делу, где фигурирует Навальный

Председатель Ленинского суда российского Кирова Константин Зайцев получил в Верховном суде России указание о том, что обвиняемые по делу «Кировлес» оппозиционер Алексей Навальный и Петр Офицеров должны получить реальные тюремные сроки. Об этом 23 января заявила в суде адвокат Светлана Давыдова.

Она уточнила, что это стало известно из разговора сотрудников суда 19 января.

Судья Алексей Втюрин, который ведет заседания, в ответ заявил, что является независимым лицом. Заявленный Давыдовой отвод судьи отклонили, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области России в размере 16 млн рублей.

Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело «Кировлес» на новое рассмотрение.