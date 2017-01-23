В Крыму вновь заговорили о попытках опреснения морской воды

В госкомитете по водному хозяйству и мелиорации подконтрольного Кремлю правительства Крыма вновь подняли вопрос необходимости опреснения морской воды, эту тему обсудили на совещании по вопросу обеспечения крымчан питьевой водой, сообщает 23 января пресс-служба комитета.

В ведомстве отметили, что на совещании представители АО PGIM и ООО «Аквамодуль» выступили с предложением по обессоливанию морской воды для последующего использования на территории полуострова в питьевых, технических, оборотных, поливных и иных целях.

«Применяемая технология – современная технология с использованием оптимизированных и запатентованных российскими специалистами новых технических и конструкционных решений метода обратного осмоса, что позволило существенно повысить эффективность опреснительных установок», – говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, в населенных пунктах Крыма предлагается разместить «небольшие экономичные опреснительные установки нового поколения, которые могут производить пресную воду для потребителей».

Эти предложения решено включить в разработку Концепции по опреснению воды для обеспечения маловодных регионов Крыма качественной водой, отметил на совещании глава Госкомводхоза Игорь Вайль.

Об опреснении морской воды в Крыму говорят с тех пор, как после аннексии полуострова в 2014 году прекратилась подача воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Ряд местных экологов заявляли о практической нереальности планов добывания пресной воды из морской.