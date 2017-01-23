Верховная Рада намерена рассмотреть постановление об отчете ОБСЕ относительно выборов в Госдуму в Крыму

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который касается отчета ОБСЕ относительно проведения на территории Крыма выборов в Госдуму России.

Постановление №5687 зарегистрировали в Раде 20 января восемь народных депутатов, включая вице-спикеров Оксану Сыроед и Ирину Геращенко.

В обращении говорится о том, что «выборы в Государственную Думу были проведены на территории иностранного государства (в Крыму – КР), на которую не распространяется суверенитет Российской Федерации».

«В результате таких выборов Государственная Дума Федерального Собрания России седьмого созыва не может считаться законно избранной», – говорится в проекте постановления.

Также в тексте обращения отмечается, что «в Отчете (ОБСЕ – КР) отсутствует базовый анализ влияния обстоятельств и проблем, возникших в избирательном процессе в Российской Федерации в результате проведения псевдоголосования на временно оккупированной территории Украины».

«Считаем недопустимым обнародование в Отчете статистики по количеству избирателей, участков, бюллетеней на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания России, которая учитывает незаконно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь», – говорится в тексте.

Народные депутаты призывают ОБСЕ «оперативно разработать стандарты реагирования и оценки вызовов для избирательных стандартов, связанных с агрессивными действиями одних государств на территории других».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».