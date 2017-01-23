В Кремле заявляют, что договариваются о телефонном разговоре Путина с Трампом

Представитель президента России Дмитрий Песков заявляет, что Кремль ожидает согласования в ближайшее время даты телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

23 января Песков сообщил, что министерство иностранных дел России находится на контакте с Вашингтоном по поводу первой беседы президентов с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января.

По словам представителя Кремля, он «не имеет информации» о возможной первой встрече Путина и Трампа.

Песков также заявил, что еще рано обсуждать подробности возможного сотрудничества России и США в борьбе с исламистами.

Трамп ранее заявлял, что ожидает улучшения отношений с Россией. После инаугурации Трампа Белый дом сообщил о намерениях борьбы с «радикальными исламистскими террористическими группами».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что интересы США и России, «очевидно, совпадают» и, что Москва готова рассмотреть конкретные предложения со стороны администрации Трампа.