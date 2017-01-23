Минкультуры России: вопрос передачи «Херсонеса» церкви является спорным

Вопрос передачи в безвозмездное пользование Симферопольской и Крымской епархии 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» требует обсуждения с церковным и музейным сообществами, а также с министерством культуры России. Об этом сообщил журналистам первый замминистра культуры России Владимир Аристархов.

«По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием – что музей получит адекватную замену помещениям. Вопрос о передачи данного объекта – дискуссионный, он требует обсуждения с музейным сообществом, с церковью, с министерством. Вопрос о том, чтобы найти музею замену, еще даже не поднимался», – сказал Аристархов.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический».

По словам директор «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.