Аксенов отметил карантин по африканской чуме свиней в Ленинском районе

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксёнов отменил карантин по африканской чуме свиней в Ленинском районе. Об этом говорится в указе Аксенова, размещенном на портале правительства аннексированного полуострова.

«В связи с выполнением запланированных мероприятий постановляю: отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории, в местах обнаружения трупов свиней, расположенных в Ленинском районе Крыма», – говорится в постановлении.

Кроме того, Аксенов отменил карантин по АЧС в личном подсобном хозяйстве Шкарбина, расположенном на расстоянии 1 км северо-западнее села Песочное Ленинского района Крыма

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием ЧС на полуострове готовится передел рынка.