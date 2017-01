Украинского народного депутата Логвинского избрали вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат Украины Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Соответствующая информация опубликована на официальной странице ПАСЕ в понедельник 23 января.

В списке избранных вице-президентов, помимо украинского, есть также избранные вице-президенты из Сербии, Испании, Великобритании, Германии, Италии, Андорры, Турции, Кипра, Словакии, Португалии, Эстонии, Армении, Венгрии, Нидерландов, Франциии Норвегии.

«На открытии зимней пленарной сессии сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала заместителей председателя. Сиденья для заместителей председателя в отношении Республики Молдова и Румынии остаются вакантными», – говорится в сообщении.

Как сообщается, двадцать заместителей председателя ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Георгий Логвинский на своей странице в Фейсбуке прокомментировал это назначение и написал, что «это огромная честь, гордость и ответственность».

«Я приложу все усилия на новой должности для дальнейшей поддержки Украины, восстановления ее целостности, защиты прав наших граждан», – говорится в сообщении.

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа проводит 23 января мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».