В России власти не согласовали митинг против закона о декриминализации домашнего насилия

Власти столицы России отказалась согласовать запланированный на 28 января митинг на Болотной площади Москвы против закона о декриминализации избиения в семье, который рассматривает российская Госдума.

Как заявляют организаторы митинга, в городском совете Москвы им сообщили, что акция создаст препятствия для движения пешеходов и транспорта. Организаторы акции считают эти доводы неубедительными и обещают согласовать с властями другое место для митинга.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российских парламентариев отклонить законопроект о декриминализации семейных побоев. Авторы обращения отмечают, что документ, в случае принятия, оставит жертв домашнего насилия без права на правосудие. Ранее с аналогичными призывами в Госдуму России обратились Amnesty International и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 25 января. Согласно документу, одноразовые побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений.