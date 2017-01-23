В Страсбурге в четверг, 19 января, министр информационной политики Украины Юрий Стець обсудил с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом вопрос свободы СМИ и безопасности журналистов на оккупированных Россией территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом 23 января сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

«Юрий Стець поднял вопрос состояния свободы СМИ и безопасности журналистов на оккупированных Россией территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей и призвал Совет Европы к решительным действиям с целью давления на Россию как государство-оккупанта с требованием гарантировать свободу слова и безопасность журналистов. В частности, Стець подробно проинформировал Турбьерна Ягланда о делах Николая Семены и Романа Сущенко и призвал его предпринять активные шаги для защиты их прав и безусловного освобождения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом рассказал о нарушении прав человека в Крыму и соседней России, преследовании крымскотатарских активистов и журналистов Сущенко и Семены.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Радіо Свобода Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».