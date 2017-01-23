Радио Крым.Реалии. Россия: навсегда под санкциями?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о скепсисе российских чиновников насчет отмены антироссийских санкций. Привыкли ли Россия и Крым к санкционному давлению, как ограничения влияют на российскую экономику спустя три года после их введения и какой политики в отношении России можно ожидать от новых мировых лидеров? На эти вопросы ответят российский экономический обозреватель Сергей Шелин и глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.