Власти Крыма признали проблемы с интернет-связью на полуострове

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов признал наличие на полуострове проблем с интернет-связью. Об этом Аксенов сообщил 23 января в Фейсбуке, комментируя рабочую встречу с министром внутренней политики, информации и связи подконтрольного Москве правительства Крыма Дмитрием Полонским.

«Обсудили качество мобильной связи и сети Интернет на территории республики. В 2016 году под руководством министерства был выполнен план по модернизации существующей сети связи. Тем не менее, работы предстоит много, так как наблюдается множество проблемных мест и разрывов. В частности, это касается территории Южного берега Крыма и участка Ялта-Севастополь», – говорится в сообщении.

Аксенов добавил, что также в Крыму будет вестись работа по программе «Интернет в каждый дом», предусматривающей подключение к сети Интернет удаленных районов полуострова.

Как сообщается, общая стоимость программы составит около 237 млн рублей, из которых 161 миллион будет израсходован на прокладку оптоволоконных линий, а еще 76 миллионов – на обеспечение беспроводного широкополосного доступа.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе в нынешнем году начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.