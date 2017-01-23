Ведущий, по данным социологов, кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон выразил убеждение, что экономические санкции Европейского союза в отношении России полностью неэффективны, и призвал найти другой способ для общения ЕС с Москвой.

Выступая перед журналистами после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, он также выразил обеспокоенность, что администрация нового президента США Дональда Трампа может создать собственные связи с Россией, что оставит Евросоюз в стороне.

По словам Фийона, он надеется улучшить отношения с Россией и не хочет, чтобы Трамп договорился с Москвой в ущерб Европе.

Но, сказал он, прежде, чем ЕС может снять санкции с России, со стороны Москвы необходим соответствующий жест.

Фийон также заявил, что Украина делает недостаточно для того, чтобы покончить с конфликтом на части Донбасса.

По данным опросов на данный момент, Франсуа Фийон, выдвиженец правой партии «Республиканцы», известный своими пророссийскими позициями, имеет наибольший шанс победить на президентских выборах во Франции этой весной во втором туре. С приближением выборов в апреле-мае ситуация еще может измениться.

Франция, как и Германия, является участниками так называемого «нормандского формата» переговоров об урегулировании на оккупированной части Донбасса, вместе с Украиной и Россией.