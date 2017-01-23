Овсянников призывает севастопольцев активнее занимать вакансии в правительстве города

Подконтрольный Кремлю и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обратился к жителям города с просьбой активнее принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей в правительстве города и вступать в кадровый резерв. Об этом сообщает крымский провластный ресурс​ «Крыминформ».

«Необходимо привлекать к работе и в правительстве, и в руководстве других органов исполнительной власти севастопольцев. Для этого проходит конкурс в управленческий резерв Севастополя. Получены более 200 анкет на 39 мест, из которых 32 – руководители органов исполнительной власти и 7 замгубернаторов», – отметил Овсянников.

По его словам, половину из двухсот анкет прислали не севастопольцы.

Ранее председатель Общественной палаты Севастополя Евгений Халайчев заявил, что новый губернатор города будет формировать свою команду из местных жителей.

В ноябре 2016 года депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.