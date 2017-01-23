Суд 25 января рассмотрит вопрос продления ареста Сущенко – адвокат

Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит вопрос продления ареста украинского журналиста Романа Сущенко 25 января. Об этом в своем Твиттере написал адвокат Марк Фейгин.

«Суд о продлении срока содержания под стражей Сущенко состоится 25 января в 14:00 в Лефортовском районном суде», – написал адвокат.

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющихся государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд 28 ноября прошлого года принял решение арестовать журналиста до 30 января 2017 года. Впоследствии суд отклонил жалобу на арест украинского журналиста.

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона также называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.