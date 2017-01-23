Украинская сторона намерена дополнять свой иск в Международный суд новыми фактами нарушения Россией прав человека, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сказал Климкин агентству «Интерфакс-Украина», находясь в столице Эстонии Таллинне, Киев будет постоянно работать над этими дополнениями.

По словам министра, во-первых, эта работа направлена на укрепление санкций против России. «Во-вторых, это работает как дополнение к нашему иску. Мы должны демонстрировать, что эти нарушения продолжаются, мы их собираем», – пояснил Климкин.

МИД Украины 16 января сообщил, что Украина подала иск в Международный суд, высшего судебного органа в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации, а также обратилась в Международный суд с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи» боевикам, которые совершили ряд террористических актов на территории Украины.

В МИД также отметили, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, живущих в Крыму, в частности, сообществ украинцев и крымских татар.