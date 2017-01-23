Власти Симферополя зафиксировали 250 локальных свалок

В департаменте административно-технического контроля подконтрольной Москве администрации Симферополя сообщают о 250 локальных свалках, обнаруженных в черте города.

«Проведен мониторинг санитарного содержания на 156 улицах. Зафиксировано более 250 локальных навалов мусора (как на контейнерных площадках, так и случайного мусора): во дворах жилых домов, парках и скверах, вдоль дорог и на территориях зеленых зон. Материалы по выявленным навалам мусора направлены в департамент городского хозяйства, МУП «Экоград» и ООО «М-Сити» для принятия мер реагирования», – сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации департамента, за прошедшую неделю было составлено более семидесяти административных материалов.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.