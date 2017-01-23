Вопрос передачи «Херсонеса» церкви должен решаться за «круглым столом» – Овсянников

Подконтрольный Москве и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников считает, что вопрос передачи объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический» необходимо решать всеми заинтересованными сторонами за «круглым столом». Об этом он заявил РИА Крым 23 января.

«Город на стороне улучшения ситуации, а не публичного противостояния. Если будут предложены варианты, в результате которых обе стороны будут удовлетворены решением, мы это поддержим», – сказал он.

По его словам, в дополнительных площадях нуждаются и музей, и церковь.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический».

По словам директор «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Заповедник «Херсонес Таврический» вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.