В Венгрии начали готовиться к приезду Путина

Министр иностранных дел Венгрии Пейтер Сийярто встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, который заявил, что целью этой встречи является подготовка успешного визита президента России Владимира Путина в Будапешт в начале февраля, передает корреспондент Радіо Свобода.

По мнению Сийярто, сейчас международные процессы способствуют развитию венгерско-российских отношений. Он отметил, что венгерское правительство очень серьезно готовится к приезду президента России.

По словам Сийярто, двусторонние межгосударственные контакты потерпели большой урон от введения санкций Европейского союза против России. Однако совместно разработанные экономические программы, в том числе регионального развития, в сфере технологических инвестиций со стороны Венгрии, аграрное сотрудничество, а также проекты в машиностроении хорошо развиваются, отметил венгерский министр.

Венгерская сторона ожидает официальный визит Владимира Путина 2 февраля. Последний раз он приезжал в Венгрию в 2015 году. 17 февраля 2016 года в Москве побывал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Одним из главных итогов той встречи стало подписание многомиллиардного контракта по модернизации и расширению Пакшской АЭС.

Как заявила на днях представитель МИД России Мария Захарова, на встрече российского президента с премьером Венгрии Виктором Орбаном стороны планируют обменяться мнениями по международным вопросам, в том числе борьбы с терроризмом, отношений с Евросоюзом и НАТО, миграционного кризиса и ситуации в Украине.

Венгрия относится к нескольким странам-членам Евросоюза, правительства которых благосклонно относятся к России и стремятся к отмене санкций ЕС, введенных из-за агрессии Москвы против Украины, и без прекращения этой агрессии.