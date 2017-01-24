Украина и США отметили 25-летие дипломатических отношений

В честь 25-й годовщины дипломатических отношений между Украиной и США в Национальной филармонии в Киеве прошел концерт всемирно известного кларнетиста Дэвида Кракауэра, который имеет украинские корни. Музыкант известен своим виртуозным исполнением клезмерской музыки, классики, джаза и авангарда.

Во время мероприятия в филармонии присутствовали украинские политики и дипломаты, а также послы других зарубежных стран. Посол США в Украине Мари Йованович выразила надежду, что в будущем отношения между Украиной и Америкой будут только развиваться.

«Двадцать пять лет американцы и украинцы вкладывали свои силы и душу в то, чтобы наши отношения были такими же теплыми, как и в начале. Кроме празднования этой даты, нам также следует думать о том, где мы вместе будем следующие двадцать пять лет», – сказала Мари Йованович на праздничном концерте.

В то же время вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что США остаются важным партнером для Украины, особенно в вопросе противостояния российской агрессии.

«Мы понимаем, что сейчас США помогают нам защищать нашу территориальную целостность, суверенитет и независимость. Но вместе с этим мы понимаем, что это является вкладом не только в будущее Украины – это вклад в будущее Европы и в будущее всего мира. Поэтому мы очень надеемся, что эта политика будет такой же последовательной в дальнейшем. Для нас отношения с США является надеждой на то, что мы не останемся один на один с агрессором и мы так же будем иметь надежное плечо, с которым будем бороться за наше настоящее свободное будущее», – сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Посольство США открылось в Украине 23 января 1992 года, сначала в помещении бывшего райкома Коммунистической партии. Поверенным в делах США стал Джон Ґундерсен. Первый посол США в Украине Роман Попадюк впервые поднял официальный флаг над посольством США в Киеве летом 1992 года.