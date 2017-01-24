В Балаклаве обсудили создание заказника площадью 1000 гектаров

В Балаклаве провели общественное обсуждение материалов комплексного экологического обследования участка территорий в районе урочища Ласпи и Каранского плато. Данные материалы обосновывают присвоение этим территориям статуса особо охраняемых природных территорий регионального значения – заказников. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Материалы научного обоснования заказников были подготовлены еще до аннексии Севастополя и Крыма на средства украинского бюджета. Как сообщается, представить материалы в качестве повода для разработки положения о заказниках подконтрольные Кремлю власти решили в связи с объявленным в соседней России Года экологии.

В районе урочища Ласпи уже существуют две заповедные территории – «Скалы урочища Ласпи» и «Мыс Айя». Чтобы соединить эти два заказника, решили создать еще одну заповедную зону площадью около 1000 га.

Участники слушаний интересовались судьбой выделенных до 2014 года частных земельных участков в Ласпи. Владельцы этих участков – бывшие депутаты, руководители правоохранительных и судебных органов, представители бизнеса. Как отметил представитель подконтрольного Кремлю правительства Крыма, строительство в Ласпи будет вестись после проведения государственной экспертизы.

В создаваемый заказник не включили прибрежные комплексы, акваторий Черного моря и действующие санатории. Не внесли в состав создаваемой охраняемой территории также объект, известный как «дача Януковича», хотя он сопряжен с границами существующего заказника «Мыс Айя».

По материалам другого заказника, расположенного на Каранском плато, у присутствующих возникли претензии. Район Балаклавы и Карани – излюбленное место отдыха и экскурсий на катерах. Сообщается, что после аннексии российские власти пресекают экскурсионную деятельность капитанов маломерных судов под предлогом заповедности территории. Представитель Севприроднадзора разъяснил, что такие действия властей незаконны, поскольку статус заказника не предполагает полного запрета на ведение хозяйственной деятельности.

Во время обсуждения отмечалось, что на территории Каранского плато расположены воинские части, их согласие на сохранение территории не получено. Не урегулирован также вопрос с передачей под охрану части территории будущего заказника Севастопольскому лесничеству.

Как сказали представители Севприроднадзора, на территории заказников можно будет находиться только в светлое время суток. Для туристических ночевок планируют оборудовать платные стоянки.