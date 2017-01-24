Эффект западных санкций против России уже исчерпан – эксперт

Санкции стран Запада, которые направленны на Россию из-за аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, «исчерпали себя в 2014-2015 годах». Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал российский экономический обозреватель Сергей Шелин.

По мнению российского экономиста, Россия «уже заплатила цену» за введенные США и Евросоюзом санкции.

«Все то влияние, которое могли оказать эти санкции, уже оказано в 2014 и частично в 2015 году. Санкции можно разделить на несколько групп: против физических лиц, которые не могут заниматься бизнесом в США или на Западе, это затруднительность или невозможность брать кредиты, но по срочным кредитам рассчитались наши фирмы. Скажем, ответное эмбарго на ввоз продовольствия из западных стран, наложенное нашим правительством (России – КР), – тоже самосанкции. В большей степени эффект от них тоже уже исчерпан. Эта цена, измеряемая несколькими сотнями миллиардов долларов, уже уплачена», – считает Шелин.

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Экономист уверен, что аграрное лобби в России сильно выиграло от введения правительством страны эмбарго на ввоз продуктов. По мнению Шелина, аграрии России не заинтересованы в отмене контрсанкций.

Группа американских сенаторов, состоящая из представителей Демократической партии и республиканцев, намерена представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 22 января заявил, что российскому руководству пора расстаться с иллюзией, что западные ограничения снимут в ближайшее время.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины западные страны ввели санкции против России. Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, список которых периодически расширяется.

Экс-президент США Барак Обама 14 января объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продлевает несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму. В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент США не объявит об их продлении.