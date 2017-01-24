ДТП на трассе в Феодосии: погиб пешеход

На трассе Феодосия – Симферополь 23 января произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба российского ГИБДД Крыма.

«Водитель автомобиля «Хендэ Акцент», двигаясь по автодороге Феодосии – Симферополь, на 109 км совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне пешеходного перехода. При ДТП пешеход – смертельно травмирован», – говорится в сообщении.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на 3 декабря 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.