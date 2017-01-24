Из-за санкций в Крыму перестали работать десятки инвестиционных проектов – эксперт

В результате действия санкций, наложенных на Россию из-за аннексии Крыма, на полуострове перестали работать десятки инвестиционных проектов, восстановить которые невозможно. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии рассказал глава Крымского экспертного центра Алексей Стародубов.

«Если бы мы говорили о нормальной жизни полуострова, то были бы те проекты, которые работали в украинском Крыму. Проекты государственно-частного партнерства, которые касались портов, проекты по феодосийскому предприятию по обеспечению нефтепродуктами, в которые вкладывали казахские инвесторы немалые средства, они были национализированы российской стороной после оккупации. Развитие «Черноморнефтегаза», «Крымэнерго» – на сегодняшний день все эти проекты заморожены, не могут развиваться так, как предполагалось, если бы аннексия не произошла», – сказал Стародубов.

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Украинский эксперт подчеркнул, что из-за санкций в Крыму закрыт доступ к западным продуктам и технологиям.

«Все высокотехнологичные продукты заблокированы для Крыма, заблокированы для крымчан в широком смысле. Не только для физических лиц, но и юридических – компаний, которые остались работать на территории Крыма. В том числе, в нефтегазовом комплексе, по строительству Керченского моста, были некоторые проблемы с китайскими производителями, они тоже отказались поставлять технологическую продукцию для строительства Керченского моста. Говорить о доступе к продуктам, которые популярны в Европе и США в Крыму не приходится», – отметил Стародубов.

Группа американских сенаторов, состоящая из представителей Демократической партии и республиканцев, 22 января сообщила о намерении представить законопроект, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины западные страны ввели санкции против России. Ограничения касаются как физических, так и юридических лиц, список которых периодически расширяется.

Экс-президент США Барак Обама 14 января объявил, что еще на год, до 6 марта 2018 года, продлевает несколько пакетов санкций, введенных в 2014 году против России и российских компаний в аннексированном Крыму. В соответствии с законодательством США, такие санкционные режимы автоматически прекращают свое действие через год, если президент США не объявит об их продлении.