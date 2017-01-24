В Севастополе заявили о прекращении полномочий депутата Соловьева

Депутат подконтрольного Кремлю парламента Севастополя сложил с себя полномочия «в связи с невозможностью исполнять свои обязанности», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На очередном пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя парламентарии приняли постановление о лишении статуса депутата Игоря Соловьева. За проголосовал 21 депутат, один воздержался.

Соловьев подал заявление о сложении с себя полномочий депутата в конце декабря, аргументировав свою позицию невозможностью в дальнейшем исполнять свои обязанности.

«Я не возглавляю комитет, работаю в Заксобрании на общественных началах. Больше не могу полноценно выполнять обязанности депутата и вместе с этим кормить семью», – объяснил Соловьев.

Он добавил, что намерен сосредоточиться на предпринимательской деятельности, которой он и занимался до избрания в парламент.

Следует добавить, что Соловьев был представителем условной «команды Алексея Чалого» в Законодательном собрании, которая, до его отставки, насчитывала 13 человек.